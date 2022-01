Unions Khedira sieht stabiles Fundament

Mittelfeldspieler Rani Khedira sieht den Fußball-Bundesligisten 1. FC Union Berlin trotz des Abgangs von Max Kruse zum Ligarivalen VfL Wolfsburg gut aufgestellt. «Zusammenbrechen wird hier gar nichts. Der Verein hat in den letzten Jahren gezeigt, dass er ein stabiles Fundament hat», sagte der 28-Jährige am Montag nach dem Start der Vorbereitung auf das Auswärtsspiel beim FC Augsburg am Samstag (15.30 Uhr/Sky), «es ist natürlich unheimlich schade, weil Max wirklich ein Unterschiedsspieler war und ist. Als Typ hat er uns viel gegeben auf dem Platz.»

Mittelfeldspieler Rani Khedira sieht den Fußball-Bundesligisten 1. FC Union Berlin trotz des Abgangs von Max Kruse zum Ligarivalen VfL Wolfsburg gut aufgestellt. «Zusammenbrechen wird hier gar nichts. Der Verein hat in den letzten Jahren gezeigt, dass er ein stabiles Fundament hat», sagte der 28-Jährige am Montag nach dem Start der Vorbereitung auf das Auswärtsspiel beim FC Augsburg am Samstag (15.30 Uhr/Sky), «es ist natürlich unheimlich schade, weil Max wirklich ein Unterschiedsspieler war und ist. Als Typ hat er uns viel gegeben auf dem Platz.»

Der frühere Profi von RB Leipzig sieht den Abgang zugleich als Chance, da Kruse auch abseits des Platzes ein «spezieller Typ» und «Persönlichkeit» war: «Jetzt können auch andere Spieler zeigen, dass sie sich ein Stück weit freischwimmen, noch mehr zeigen und auch selbst in die Verantwortung gehen können.»

Zugleich freut sich Khedira auf den nächsten Gegner. Für den FCA bestritt Khedira zwischen 2017 und 2021 insgesamt 121 Pflichtspiele. «Favorit sind wir nicht, auch wenn wir bis jetzt eine außergewöhnliche Saison spielen. Augsburg weiß in solchen Spielen genau, was zu tun ist», sagte Khedira. «Die sind alle heiß und wollen die 1:5-Niederlage in Leverkusen wieder gut machen. Augsburg ist eine ordentliche Bundesligamannschaft und erfahren im Abstiegskampf.»

In Augsburg kann Union wieder auf Stürmer Taiwo Awoniyi zurückgreifen, der vom Afrika-Cup zurückgekehrt ist und am Montag erstmals wieder in Köpenick mittrainierte. Es dürfte auch das Debüt des vom SC Paderborn verpflichteten Angreifers Sven Michel geben. Passen muss dagegen Mittelfeldmann Grischa Prömel, der an Corona erkrankt ist.

Dagegen hat Rick van Drongelen verlassen. Der Verteidiger, der bisher in keinem Pflichtspiel zum Einsatz kam, wurde bis zum Saisonende an den belgischen Erstligisten KV Mechelen ausgeliehen.