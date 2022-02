Uniper erwartet 2022 eher stagnierendes Ergebnis

Der Energiekonzern Uniper rechnet für dieses Jahr mit einem tendenziell stagnierenden Ergebnis. Der Konzern peilt im laufenden Jahr ein bereinigtes Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) von 1,0 bis 1,3 Milliarden Euro an, wie er am Montag in Düsseldorf mitteilte. Für das Geschäftsjahr 2021, dessen Zahlen Uniper am Mittwoch vorlegen will, liegt der Zielbereich bei 1,05 bis 1,3 Milliarden Euro.

Unter dem Strich erwartet der MDax-Konzern 2022 ein bereinigtes Nettoergebnis von 0,8 bis 1,1 Milliarden Euro nach erwarteten 0,85 bis 1,05 Milliarden Euro für 2021.

Wegen der hohen Volatilität an den Energiemärkten will das Management für 2021 eine Mindestdividende von sieben Cent je Aktie vorschlagen. Im Vorjahr hatte der Konzern noch eine Dividende von 1,37 Euro gezahlt.