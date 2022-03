In keinem anderen Bundesland sind 2020 anteilig so viele Studierende ohne Abitur oder Fachabitur verzeichnet worden wie in Thüringen. Rund 10,8 Prozent der Erstsemester im Freistaat hatten einer am Montag veröffentlichten Auswertung des Centrums für Hochschulentwicklung (CHE) zufolge keine Hochschul- und Fachhochschulreife vorzuweisen. Unter der gesamten Studierendenschaft waren es 7,2 Prozent - auch das ein bundesweiter Höchstwert. Beide Werte waren im Vergleich zu 2019 stark angestiegen.

Hauptgrund dafür war laut CHE, dass die IU Internationale Hochschule ihren Hauptstandort von Nordrhein-Westfalen nach Erfurt verlegt hat - alle Fernstudierenden werden nun automatisch Thüringen zugerechnet. Von den rund 2700 Erstsemestern ohne Abitur 2020 studierten rund 2500 an dieser privaten Fachhochschule.

Wer ohne Abitur oder Fachhochschulreife studieren will, kann sich für einen Studienplatz nach einer abgeschlossenen Berufsausbildung sowie dem Nachweis von Berufserfahrung bewerben. Getragen wird das CHE von der Bertelsmann Stiftung und von der Hochschulrektorenkonferenz der Bundesländer.