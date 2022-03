Brand in Werkhalle voller Ukraine-Spenden in Mühlhausen

Unstrut-Hainich-Kreis Brand in Werkhalle voller Ukraine-Spenden in Mühlhausen

In der Nacht zum Donnerstag hat eine Werkhalle in Mühlhausen (Unstrut-Hainich-Kreis) gebrannt. Nach Angaben der Polizei entstand bei dem Brand im Ortsteil Görmar ein Schaden um die 100.000 Euro. In der Halle waren unter anderem gesammelte Sachspenden für die Ukraine gelagert. Zur Brandursache wird derzeit noch ermittelt. Menschen kamen nicht zu Schaden.

In der Nacht zum Donnerstag hat eine Werkhalle in Mühlhausen (Unstrut-Hainich-Kreis) gebrannt. Nach Angaben der Polizei entstand bei dem Brand im Ortsteil Görmar ein Schaden um die 100.000 Euro. In der Halle waren unter anderem gesammelte Sachspenden für die Ukraine gelagert. Zur Brandursache wird derzeit noch ermittelt. Menschen kamen nicht zu Schaden.