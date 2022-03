Angesichts des weiter großen Zustroms ukrainischer Kriegsflüchtlinge nach Hamburg wird die Kapazität der Notunterkunft in den Messehallen ausgeweitet. 250 weitere Plätze würden in einer angrenzenden Halle geschaffen, sagte Markus Kaminski vom Deutschen Roten Kreuz am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Er sprach von einer Notlösung. «Das ist im Prinzip ein Lager aus Feldbetten. Wir hoffen, dass wir es in diesem Maße nicht brauchen.» In der Nacht waren 400 weitere Flüchtlinge an den Messehallen angekommen, womit alle 950 regulären Plätze besetzt waren.

Angesichts des weiter großen Zustroms ukrainischer Kriegsflüchtlinge nach Hamburg wird die Kapazität der Notunterkunft in den Messehallen ausgeweitet. 250 weitere Plätze würden in einer angrenzenden Halle geschaffen, sagte Markus Kaminski vom Deutschen Roten Kreuz am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Er sprach von einer Notlösung. «Das ist im Prinzip ein Lager aus Feldbetten. Wir hoffen, dass wir es in diesem Maße nicht brauchen.» In der Nacht waren 400 weitere Flüchtlinge an den Messehallen angekommen, womit alle 950 regulären Plätze besetzt waren.

Die Unterkunft in der riesigen Messehalle war erst am Montag vom DRK fertiggestellt worden. Sie besteht aus durch Trennwände abgegrenzte, nach oben offene Kabinen, in denen jeweils zwei Doppelstockbetten, Schränke, ein Tisch und Stühle aufgebaut sind. Zudem gibt es einen Catering-Bereich und Sanitär-Container.

Die Messehallen sollen nur als Übergangsunterbringung dienen, bis die Flüchtlinge auf andere Unterkünfte in der Stadt verteilt werden können. Daran werde mit Hochdruck gearbeitet, sagte Kaminski.