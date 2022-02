Unterirdische Cannabisplantage in Sondershausen entdeckt

Polizeibeamte haben in Sondershausen (Kyffhäuserkreis) eine unterirdische Cannabisplantage ausgehoben. Nach einem Hinweis hätten die Beamten am Samstagnachmittag auf einer Industriebrache ein «weit verzweigtes unterirdisches System» voller Cannabiszöglinge entdeckt, sagte ein Polizeisprecher. Insgesamt seien bis in den Abend hinein knapp 1000 Pflanzen abtransportiert worden - dazu Technik für Beleuchtung und Bewässerung. Die Polizei war demnach mit mehreren Dutzend Einsatzkräften vor Ort. Erkenntnisse zu möglichen Tatverdächten lagen zunächst nicht vor. Nach den Angaben vom Sonntag war die Anlage durch die ungewöhnliche Wärme in ihrer Umgebung aufgefallen.

