Bürgerinnen und Bürger haben am Donnerstag gegen das geplante Gewerbegebiet «Rosenloh» in Weilheim an der Teck (Kreis Esslingen) demonstriert. Am Sonntag soll die Bevölkerung in einem Bürgerentscheid darüber abstimmen, ob die circa 30 Hektar große Gewerbefläche gebaut werden und für lokale Unternehmen sowie für Unternehmen mit klimarelevanten Technologien zur Verfügung stehen soll.