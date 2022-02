Unternehmen kritisieren langsame Planungsverfahren

Vielen Betrieben in Niedersachsen geht der Infrastrukturausbau zu langsam voran. In einer Befragung der Industrie- und Handelskammern (IHKN) erklärten mehr als 90 Prozent der Unternehmen, sie seien mit den Planungs- und Genehmigungsverfahren nicht zufrieden. «Deutschland klebt fest. Wir kommen bei keinem Thema mit Speed weiter», sagte IHKN-Präsident Andreas Kirschenmann am Freitag.

Gleichzeitig stuften die 990 befragten Betriebe diesen Bereich als einen der wichtigsten ein - getoppt nur von der Breitband- und Mobilfunkanbindung sowie dem Angebot an Arbeitskräften. Die IHKN warben daher dafür, die Verfahren zu vereinheitlichen, Planungsstufen zu reduzieren und Dopplungen zu vermeiden.

Mit Blick auf die Breitbandanbindung müsse der Glasfaserausbau flächendeckend vorangetrieben werden, hieß es in einem Papier zur Landtagswahl weiter. Dazu könne das Land seinen Anteil am geförderten Glasfaserausbau von 25 auf 40 Prozent steigern. Um dem Mangel an Fachkräften zu lindern, müssten Hürden bei der Migration abgebaut und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf verbessert werden.

Trotz der Kritikpunkte bewertete fast jeder zweite Betrieb (49,5 Prozent) den Wirtschaftsstandort Niedersachsen insgesamt als gut oder sehr gut. Ähnlich viele (42,9 Prozent) bezeichneten den Trend der vergangenen fünf Jahre unter der Landesregierung aus SPD und CDU als positiv. Lediglich 14,3 Prozent stellten eine Verschlechterung fest.