Unterricht in einige Ahrtal-Schulen bald wieder möglich

Eine Lehrerin schreibt in einer Schule an die Tafel. Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild

Manche der zerstörten Schulen im Ahrtal sollen im Dezember wieder an ihren Standorten öffen - einige zunächst in Containern. Das kündigte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Dienstag in Mainz nach einer Kabinettssitzung an. Der Aufbau der Schulen gehe zügig voran und es gebe dabei viel Bewegung, genaue Zahl ließen sich daher noch nicht nennen, sagte die Sprecherin des Bildungsministeriums, Sabine Schmidt.

Manche der zerstörten Schulen im Ahrtal sollen im Dezember wieder an ihren Standorten öffen - einige zunächst in Containern. Das kündigte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Dienstag in Mainz nach einer Kabinettssitzung an. Der Aufbau der Schulen gehe zügig voran und es gebe dabei viel Bewegung, genaue Zahl ließen sich daher noch nicht nennen, sagte die Sprecherin des Bildungsministeriums, Sabine Schmidt.

An einer Lösung für die beiden stark zerstörten Förderschulen werde intensiv weiter gearbeitet, versprach Dreyer. Sie könnten nicht in Container umziehen. Die betroffenen Schüler müssten derzeit aber eine sehr lange Anfahrt nach Neuwied in Kauf nehmen.

Von der Beschädigung von Schulgebäuden sind insgesamt rund 8000 junge Menschen betroffen. 17 Schulen waren massiv beschädigt. Neben den beiden Förderschulen waren eine Berufsbildende Schule sowie ein Gymnasium in Bad Neuenahr-Ahrweiler besonders stark betroffen ebenso wie Grundschulen in Dernau und in Ahrbrück sowie eine Realschule plus in Altenahr.