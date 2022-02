Unwetter sorgt für Feuerwehreinsätze in Hannover

Ein Unwetter mit starkem Wind hat in Hannover in kurzer Zeit dutzende Feuerwehreinsätze ausgelöst. 42 Mal mussten die Einsatzkräfte am Donnerstagabend ausrücken, wie die Feuerwehr mitteilte. Gründe für Notrufe seien häufig umgestürzte Bäume, abgebrochene Äste oder lose Dachziegel gewesen. Im Stadtteil Oberricklingen habe sich die Dachhaut eines Hauses gelöst. In List sei ein Baum auf ein Auto gestürzt. Verletzt wurde demnach niemand.

Ein Unwetter mit starkem Wind hat in Hannover in kurzer Zeit dutzende Feuerwehreinsätze ausgelöst. 42 Mal mussten die Einsatzkräfte am Donnerstagabend ausrücken, wie die Feuerwehr mitteilte. Gründe für Notrufe seien häufig umgestürzte Bäume, abgebrochene Äste oder lose Dachziegel gewesen. Im Stadtteil Oberricklingen habe sich die Dachhaut eines Hauses gelöst. In List sei ein Baum auf ein Auto gestürzt. Verletzt wurde demnach niemand.