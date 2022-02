Unwetter sorgt für Überflutungen im Enzkreis

Dauerregen und Windböen haben im Enzkreis zu umgefallenen Bäumen und Überschwemmungen geführt. Bereits ab Sonntagmittag kam es zu Einsätzen aufgrund umgewehter Gegenstände, herabfallender Äste und umgestürzter Bäume, wie ein Sprecher der Polizei in Pforzheim am Montagmorgen sagte. In den späten Abendstunden sorgte der einsetzende Regen insbesondere im Bereich Mühlacker für teilweise überflutete Straßen. Ein Bach war durch den Regen über die Ufer getreten, so dass Anwohner und Feuerwehr gegen das übertretende Wasser ankämpfen mussten. Zu möglichen Verletzten oder Sachschaden konnte der Sprecher bislang keine Angaben machen.

