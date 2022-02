Unwetterwarnung: «extreme» Orkanböen auf Brocken erwartet

Nach dem sonnigen Wochenende müssen sich die Menschen in Sachsen-Anhalt auf ungemütliches Wetter mit teils extremen Orkanböen gefasst machen. In den kommenden Tagen zieht Sturm herauf, für Donnerstag hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) eine Unwettervorwarnung ausgesprochen. Der Nationalpark Harz warnt vor herabstürzenden Ästen und rät dazu, in den kommenden Tagen auf keinen Fall in den Wald zu gehen. Der Zoo Magdeburg kündigte wegen der Sturmgefahr an, seine Türen am Donnerstag für den Publikumsverkehr zu schließen.

Nach dem sonnigen Wochenende müssen sich die Menschen in Sachsen-Anhalt auf ungemütliches Wetter mit teils extremen Orkanböen gefasst machen. In den kommenden Tagen zieht Sturm herauf, für Donnerstag hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) eine Unwettervorwarnung ausgesprochen. Der Nationalpark Harz warnt vor herabstürzenden Ästen und rät dazu, in den kommenden Tagen auf keinen Fall in den Wald zu gehen. Der Zoo Magdeburg kündigte wegen der Sturmgefahr an, seine Türen am Donnerstag für den Publikumsverkehr zu schließen.

Bereits am Dienstag sei im Tagesverlauf mit einzelnen Schauern und wechselnder Bewölkung zu rechnen, sagte ein Sprecher des DWD. Am Mittwoch werden in ganz Sachsen-Anhalt stürmische Böen erwartet, in den Hochlagen Sturmböen - auf dem Brocken könnten demnach sogar Orkanböen mit Windgeschwindigkeiten bis zu 140 Stundenkilometern auftreten.

Am Donnerstag schließlich «kommt das Sturmtief», wie der Sprecher des DWD sagte. Schon in der Nacht ziehen demnach voraussichtlich einzelne Gewitter und Sturmböen auf. Tagsüber werden landesweit schwere Sturmböen und vereinzelt sogar orkanartige Böen mit bis zu 120 Stundenkilometern erwartet. Auf dem Brocken rechnen die Experten sogar mit extremen Orkanböen mit über 140 Stundenkilometern. Die größte Gefahr besteht demnach am Nachmittag, erst am Abend soll der Wind wieder abflauen.

Die Temperaturen bleiben dabei nach den Angaben vom Dienstag in den kommenden Tagen fast frühlingshaft mild: Tagsüber kann es demnach bis zu zehn Grad warm werden, nachts fallen die Werte nicht unter fünf Grad. Ab Mittwoch wird in den Bergen Tauwetter erwartet - von Dienstag bis Donnerstag gilt darum eine Hochwasserwarnung in der Nähe der Bode, ihrer Nebenflüsse und der Ilse.