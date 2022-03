Mit zwei Premieren, darunter einer Opern-Uraufführung, will die Theater und Orchester GmbH Neubrandenburg/Neustrelitz wieder verstärkt Publikum anlocken. Wie eine Sprecherin am Donnerstag sagte, gibt es an diesem Samstag in Neubrandenburg die Premiere der Komödie «Der Familienrat oder Mama muss weg». In dem Stück des Franzosen Morgan Spillemaecker geht es um den Umgang dreier Kinder mit ihrer Mutter, die in ein teures Altenheim umziehen soll, der Generationskonflikt wird deutlich. Regie führt Philippe Besson, Sohn des in Ostdeutschland bekannten Regisseurs Benno Besson (1922-2006).

Mit zwei Premieren, darunter einer Opern-Uraufführung, will die Theater und Orchester GmbH Neubrandenburg/Neustrelitz wieder verstärkt Publikum anlocken. Wie eine Sprecherin am Donnerstag sagte, gibt es an diesem Samstag in Neubrandenburg die Premiere der Komödie «Der Familienrat oder Mama muss weg». In dem Stück des Franzosen Morgan Spillemaecker geht es um den Umgang dreier Kinder mit ihrer Mutter, die in ein teures Altenheim umziehen soll, der Generationskonflikt wird deutlich. Regie führt Philippe Besson, Sohn des in Ostdeutschland bekannten Regisseurs Benno Besson (1922-2006).

Nach mehreren Jahren Planung wird am 2. April in Neustrelitz die Oper «Sophie Charlotte» uraufgeführt. Das Stück stammt vom Mecklenburger Komponisten und Musiker Torsten Harder und geht auf die damalige Königin Charlotte von England (1744-1818) zurück. Sie stammte als Prinzessin aus Mirow bei Neustrelitz, das zum Großherzogtum Mecklenburg-Strelitz gehörte, und wurde mit dem britischen König Georg III. verheiratet.

Sophie Charlotte hatte zu ihrer Zeit viel Einfluss in Großbritannien, sagte Theaterintendant Sven Müller. In der Oper wurde das Leben der Frau unter dem Thema «Ist unser Leben selbstbestimmt oder fremdbestimmt» aufgegriffen. Erste Szenen sollen an diesem Sonntag bei einer Matinee vorgestellt werden. Die Theater und Orchester GmbH ist mit rund 200 Beschäftigten einer der größten der insgesamt vier Theater- und Orchesterstandorte im Nordosten.