US-Militär verlegt Soldaten aus Vilseck nach Rumänien

Das US-Militär verlegt knapp 1000 Soldaten samt Panzern und Militärfahrzeugen von ihrem Standort Vilseck in der Oberpfalz nach Rumänien. Ein Teil der zum 2. Kavallerie-Regiment gehörenden Kräfte sei bereits abgereist, sagte Kommandant Joe Ewers am Mittwoch. Innerhalb der nächsten Tage sollen sich die weiteren Soldaten auf den Weg machen. Das US-Verteidigungsministerium hatte die Verlegung in der vergangenen Woche angekündigt. Mit der Maßnahme soll die Nato-Ostflanke verstärkt werden. Der Fokus der Mission liege auf Training, betonte Ewers. Wie lange die Soldaten in Rumänien bleiben werden, sei offen.

Das US-Militär unterhält mit Grafenwöhr (Landkreis Neustadt an der Waldnaab) und dem benachbarten Vilseck (Landkreis Amberg-Sulzbach) seinen größten Standort in Europa. Einem Sprecher zufolge sind dort zurzeit rund 12.000 Soldaten stationiert.