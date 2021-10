Vater und Sohn gehen aufeinander los

Ein Streit zwischen Vater und Sohn ist in Grafenau bei Sindelfingen heftig eskaliert. Der 53 Jahre alte Vater und sein 29-jähriger Sohn hätten sich am Montag mit Messern bedroht und geschlagen, berichtete die Polizei. Der Vater soll sich mit einem Baseballschläger ausgerüstet haben, der Sohn mit einem Besen. Beide bewohnen einzelne Wohnungen in einem Haus. Wegen des Gebäudezustands waren sie früher schon öfters in Streit geraten, wie es am Dienstag hieß.

Der Sohn floh zwischenzeitlich zu einem Nachbarn. Bei seiner Rückkehr drohte ihm der Vater erneut mit dem Baseballschläger. Die alarmierte Polizei verwies den Vater nach den Gewaltausbrüchen des Hauses im Kreis Böblingen und nahm ihm den Hausschlüssel ab. Er muss mit einer Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung rechnen. Vater und Sohn wurden leicht verletzt.