Verband kritisiert Förderstopp für energieffiziente Gebäude

Der Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft (VdW) Sachsen fordert die sofortige Rücknahme des Förderstopps für energieeffiziente Gebäude. Fertig vorbereitete und angeschobene Projekte dürften nicht kurzfristigen politischen Entscheidungen zum Opfer fallen, sagte Verbandsdirektor Rainer Seifert am Dienstag. Das von Robert Habeck (Grüne) geführte Bundeswirtschaftsministerium hatte am Montag angesichts einer Antragsflut und drohenden Mehrkosten in Milliardenhöhe den Stopp der staatlichen Förderungen verkündet.

Der entschiedene Stopp für Anträge und Zusagen werfe die Anstrengungen der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft, das Wohnen der Zukunft bezahlbar zu halten und Bestände mit Blick auf Klimaschutzziele weiterzuentwickeln, um Jahre zurück. Es müsse sichergestellt werden, dass bereits beantrage Projekte nun nicht reihenweise gestoppt werden müssten.