Verbio wächst: Rekord bei Umsatz und operativem Ergebnis

Der Biokraftstoff-Hersteller Verbio profitiert von der starken Nachfrage nach Biokraftstoffen. Sowohl beim Umsatz als auch beim operativen Ergebnis sei ein neues Rekordniveau erreicht worden, teilte das SDax-Unternehmen am Donnerstag in Zörbig mit. Zudem kündigte Verbio Investitionen in Nordamerika zum Ausbau einer Bioraffinerie an. Die Ende Januar angehobene Prognose wurde bestätigt.

Der Biokraftstoff-Hersteller Verbio profitiert von der starken Nachfrage nach Biokraftstoffen. Sowohl beim Umsatz als auch beim operativen Ergebnis sei ein neues Rekordniveau erreicht worden, teilte das SDax-Unternehmen am Donnerstag in Zörbig mit. Zudem kündigte Verbio Investitionen in Nordamerika zum Ausbau einer Bioraffinerie an. Die Ende Januar angehobene Prognose wurde bestätigt.

Der Umsatz von Verbio stieg im ersten Halbjahr bis Ende Dezember auf 809 Millionen Euro. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht das einem Plus von mehr als zwei Drittel. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen erhöhte sich um fast 133 Prozent auf 187,2 Millionen Euro. Im Geschäftsjahr 2021/2022 (bis Ende Juni) peilt Verbio einen operativen Gewinn von 300 Millionen Euro an.