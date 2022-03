Die Hamburger Firma Fresh Nuts hat vor dem Verzehr von Feigen der Marke Kerem gewarnt. In den 250-Gramm-Packungen «Kerem - mini Feigen» mit den Chargennummern 21002960, 21003123, 21003122 und 22000191 sei das Schimmelpilzgift Ochratoxin A in einer Menge oberhalb des zulässigen Grenzwerts festgestellt worden, hieß es in dem am Freitag auf Lebensmittelwarnung.de veröffentlichten Rückruf. Betroffen seien Packungen mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 4. April 2022.

