Verdacht auf illegales Autorennen: 15.000 Euro Schaden

Möglicherweise hat ein illegales Autorennen zweier angetrunkener Fahrer zu einem Unfall geführt. Die Fahrer, ein 22-Jähriger und eine 25-Jährige, wurden bei dem Unfall auf der Landstraße 369 in Richtung Mackenbach (Kreis Kaiserslautern) nicht verletzt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Mit überhöhter Geschwindigkeit sollen beide an einem Kreisel die Kontrolle über ihre Autos verloren haben. Dabei erlitten die zwei Autos einen Totalschaden und Verkehrsschilder wurden aus ihrer Verankerung gerissen. Dadurch soll laut Angaben einer Sprecherin am Samstagabend ein Schaden von insgesamt etwa 15.000 Euro entstanden sein. Ein Atemalkoholtest habe bei beiden Fahrern 0,48 und 1,04 Promille ergeben. Dem Unfall könnte ein illegales Autorennen vorausgegangen sein. Ermittelt wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

