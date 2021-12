Verdacht des Kindesmissbrauchs: Ermittlungen gegen Erzieher

Ein Erzieher einer städtischen Kindertagesstätte in Rheinbach (Rhein-Sieg-Kreis) wird des Kindesmissbrauchs verdächtigt. Die Polizei habe die Ermittlungen aufgenommen, teilte die Stadtverwaltung am Dienstag mit. Es handele sich um einen «erschütternden Fall». Der Mann, der nach ersten Verdachtsmomenten suspendiert worden sei, habe sich zuvor nichts zuschulden kommen lassen.

Rheinbachs Bürgermeister Ludger Banken erklärte, man habe sich mit den Eltern in Verbindung gesetzt, dessen Kind «besonders heftig betroffen war». Man gehe davon aus, dass es in der Kita «mehrere Vorfälle unterschiedlich schwerer Ausprägung gegeben hat». Der Familie des Kindes wurde psychologische Betreuung angeboten. Die Stadtverwaltung wendet sich nun an die anderen Eltern der Kita mit der Frage, ob ihre Kinder ähnliche Vorfälle beobachtet haben oder selbst Opfer geworden sind.