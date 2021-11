Verdächtige bei Kontrollen gegen Menschenhandel festgenommen

Bei einer groß angelegten Kontrollaktion gegen Menschenhandel hat die Polizei in Hessen drei Verdächtige festgenommen. Ihnen werden Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz und Urkundendelikte vorgeworfen, wie das Landeskriminalamt (LKA) in Wiesbaden am Freitag mitteilte. Insgesamt wurden bei den europaweiten Kontrollen in der zweiten November-Woche hessenweit 625 Menschen und 278 Fahrzeuge überprüft. Im Einsatz waren dabei knapp 200 Beamte. Details zu den Festgenommenen teilte das LKA zunächst nicht mit.

