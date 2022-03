Mitten durch das für Autofahrer gesperrte Brandenburger Tor ist ein Raser in Berlin vor der Polizei geflohen. Auf dem Weg zu dem Wahrzeichen sei er am Donnerstag mehreren Passanten ausgewichen, beim Durchqueren des Tors habe er einen Poller gestreift, teilte die Polizei am Freitag mit. Das Auto entkam den Beamten. Es wurde später verlassen und unverschlossen rund zwei Kilometer entfernt in Berlin-Moabit gefunden und sichergestellt.

Mitten durch das für Autofahrer gesperrte Brandenburger Tor ist ein Raser in Berlin vor der Polizei geflohen. Auf dem Weg zu dem Wahrzeichen sei er am Donnerstag mehreren Passanten ausgewichen, beim Durchqueren des Tors habe er einen Poller gestreift, teilte die Polizei am Freitag mit. Das Auto entkam den Beamten. Es wurde später verlassen und unverschlossen rund zwei Kilometer entfernt in Berlin-Moabit gefunden und sichergestellt.

Eine Funkstreifenbesatzung hatte versucht, das Auto anzuhalten und die drei darin sitzenden jungen Männer zu kontrollieren, wie es hieß. Der Fahrer habe zunächst noch eine bestätigende Geste gemacht, sei dann aber aufs Gas getreten - und habe am Pariser Platz eine rote Ampel ignoriert, um dann weiter zum Brandenburger Tor zu rasen.