Verfolgungsjagd in Berlin: Fluchtwagen rammt Polizeiauto

Nach einer wilden Verfolgungsjagd durch Berlin kommt es am Kurfürstendamm zum Show-down zwischen Polizei und Rasern. Dabei kommt es zu mehreren Festnahmen.

Bei einer Verfolgungsjagd in Berlin hat ein voll besetztes Auto mit fünf Männern ein Polizeiauto gerammt. Eine Zivilstreife der Polizei nahm am späten Montagabend mit ihrem Wagen am Mehringdamm in Kreuzberg die Verfolgung des verdächtigen Wagens, der zuvor mehrere rote Ampeln missachtet hatte, auf. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Verdächtigen rasten durch Tempelhof, überfuhren weitere rote Ampeln, fuhren auf die Stadtautobahn und verließen diese wieder an der Konstanzer Straße.

Auch einem weiteren Polizeiwagen gelang es nicht, den Fluchtwagen zu stoppen. Die Zivilstreife setzte sich neben den Wagen, dabei kollidierten beide Autos, die Verfolgungsjagd ging aber weiter. Schließlich konnten die beiden Polizeiautos den Wagen am Kurfürstendamm stoppen, dabei kam es erneut zum Unfall. Zwei junge Männer sprangen aus dem Auto, um zu fliehen, wurden aber gefasst. Drei weitere junge Männer stiegen aus und wurden festgenommen. Bei einem Mann wurden Drogen gefunden. Die Polizei ermittelt - auch um zu klären, wer der Fahrer war.