Verfolgungsjagd nach Unfall: Keine Verletzten

Erst streifte er zwei entgegenkommende Autos, dann floh er vom Unfallort und lieferte sich eine Verfolgungsjagd: Am Samstagabend hat ein alkoholisierter Autofahrer in Harsewinkel im Kreis Gütersloh die Polizei auf Trab gehalten. Verletzt wurde dabei niemand. Laut einer Mitteilung der Polizei befolgte der 32-jährige Fahrer auf seiner Flucht von der Unfallstelle keine der Anhaltezeichen der Fahndungskräfte, baute stattdessen mit seinem Wagen einen weiteren Unfall mit einem Streifenwagen und floh daraufhin mit hoher Geschwindigkeit und in Schlangenlinien. Nachdem er schließlich von der Polizei angehalten werden konnte, zeigte sich, dass der Mann in alkoholisiertem Zustand unterwegs gewesen war. Die Höhe des Sachschadens konnte zunächst nicht beziffert werden. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Nach Zeugen und möglichen Geschädigten wird gesucht.

