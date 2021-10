Verirrter Wanderer mit Rettungshubschrauber gerettet

Ein Urlauber hat sich bei einer nächtlichen Wanderung auf Borkum verlaufen und einen größeren Rettungseinsatz auf der Nordseeinsel ausgelöst. Der 56-Jährige aus Emden war seit Dienstagnachmittag zu Fuß auf der Insel unterwegs, bis ihn in der Nacht zum Mittwoch die Kräfte verließen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der Mann wählte den Notruf und schilderte seine hilflose Lage. Über eine Standortmeldung wurde der Wanderer im Osten der Insel an den Sternklippdünen verortet. Polizei und Feuerwehr machten sich dann dorthin auf den Weg.

Nach rund zwei Stunden fanden Rettungskräfte den erschöpften Wanderer am frühen Mittwochmorgen in dem unwegsamen Gelände - auch mithilfe eines alarmierten Rettungshubschraubers. Zunächst versuchten Einsatzkräfte, den Mann aus den Dünen zu tragen. Als dies nach mehreren hundert Metern abgebrochen werden musste, nahm der Rettungshubschrauber den Mann über eine Seilwinde an Bord und brachte ihn aus dem Gelände. Er kam zur Versorgung in das Inselkrankenhaus.