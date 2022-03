Autobahn 7 in Südniedersachsen am Wochenende gesperrt

Verkehr Autobahn 7 in Südniedersachsen am Wochenende gesperrt

Autofahrer müssen sich am kommenden Wochenende in Südniedersachsen auf Behinderungen einstellen. Die Autobahn 7 wird zwischen Seesen und Northeim Nord vollgesperrt, wie die zuständige Via Niedersachsen GmbH am Donnerstag mitteilte. Im Zuge des sechsspurigen Ausbaus soll in diesem Bereich die Umlegung des Verkehrs von der alten auf die neue Fahrbahn erfolgen. Die Baumaßnahme soll von Freitagabend bis Montagfrüh andauern. Für beide Richtungen gibt es Umleitungsempfehlungen.

