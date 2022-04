Wegen am Freitag begonnener Gleisbauarbeiten zwischen Wunstorf und Bremen müssen sich Fahrgäste der Bahn in den kommenden Wochen auf Fahrplanänderungen einstellen. Einzelne Fernverkehrszüge der zweistündigen ICE-Verbindung Bremen-Hannover-Nürnberg-München entfallen nach Mitteilung der Deutschen Bahn AG zwischen Bremen und Hannover. Ersatzweise würden Umsteigeverbindungen angeboten. Die Arbeiten an Gleisen, Weichen, Signalen und Oberleitungen sollen bis zum 13. Juni dauern. Betroffen sind auch Züge der Regio-S-Bahn-Linie RS 1 im Großraum Bremen.

Wegen am Freitag begonnener Gleisbauarbeiten zwischen Wunstorf und Bremen müssen sich Fahrgäste der Bahn in den kommenden Wochen auf Fahrplanänderungen einstellen. Einzelne Fernverkehrszüge der zweistündigen ICE-Verbindung Bremen-Hannover-Nürnberg-München entfallen nach Mitteilung der Deutschen Bahn AG zwischen Bremen und Hannover. Ersatzweise würden Umsteigeverbindungen angeboten. Die Arbeiten an Gleisen, Weichen, Signalen und Oberleitungen sollen bis zum 13. Juni dauern. Betroffen sind auch Züge der Regio-S-Bahn-Linie RS 1 im Großraum Bremen.

Beeinträchtigungen gibt es zudem auf der Regionallinie RE 1 Norddeich-Hannover und Bremerhaven-Hannover (RE 8). So verändern sich zum Teil die Fahrtzeiten zwischen Bad Zwischenahn beziehungsweise Osterholz-Scharmbeck und Hannover, weswegen einige Anschlusszüge in Hannover und Bremen nicht erreicht werden können.

Auch in Ostfriesland müssen die Fahrgäste mit Beeinträchtigungen rechnen: Unter anderem in den Nächten vom 23. auf den 24. April, vom 7. auf den 8. Mai und vom 8. auf den 9. Mai fahren Busse statt Bahnen zwischen Norddeich-Mole/Emden Hbf und Leer. Die geänderten Reisezeiten sind in den Auskunfts- und Buchungssystemen eingearbeitet.