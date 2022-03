Ein Blitzer steht am Straßenrand. Foto: Boris Roessler/dpa/Symbolbild

24 Stunden lang wird auf den Straßen im Freistaat ab heute intensiv das Tempo kontrolliert: Um 6.00 Uhr startet der diesjährige Blitzmarathon. Rund 2000 Polizeibeamte und 50 Bedienstete der Gemeinden und Zweckverbände der kommunalen Verkehrsüberwachung sollen an etwa 2200 möglichen Messstellen Raser ausbremsen. Geblitzt werden soll auch in einer ganzen Reihe weiterer Bundesländer sowie in anderen europäischen Staaten.

Zu schnelles Fahren sei die Hauptursache für schwere Verkehrsunfälle, sagte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) vor dem neunten Blitzmarathon. Knapp ein Viertel der Verkehrstoten in Bayern gehe auf Raser zurück. Im vergangenen Jahr starben nach Angaben des Ministeriums 109 Menschen bei Geschwindigkeitsunfällen - das waren 38 weniger als ein Jahr zuvor.