Ein alkoholisierter Fahranfänger hat in Trier nach Angaben der Polizei einen Unfall mit vier schwer verletzten Menschen verursacht. Laut Mitteilung war der 18-Jährige am Samstag mit seinem Auto zu schnell unterwegs und kam deswegen in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn. Dort krachte er frontal in einen entgegen kommenden Wagen, in dem zwei Menschen saßen. Insgesamt vier Personen wurden bei dem Unfall am späten Samstagnachmittag schwer verletzt, eine weitere Person erlitt leichte Verletzungen, teilte die Polizei mit. An den beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Bei den Ermittlungen wurde dann festgestellt, dass der 18-jährige mutmaßliche Unfallverursacher deutlich alkoholisiert unterwegs gewesen war.

