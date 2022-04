Der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) will 158 Fahrzeuge für sein On-Demand-Angebot beschaffen. 35 Fahrzeuge seien derzeit im Einsatz, erklärte Verkehrsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) auf eine Kleine Anfrage der FDP-Fraktion in Wiesbaden. Weitere 56 Fahrzeuge seien bereits bestellt und kämen in den nächsten Monaten zum Einsatz. Die verbleibenden 67 Fahrzeuge sollen noch in diesem Jahr beschafft werden, um das Angebot weiter auszubauen, teilte der Minister mit Verweis auf Angaben des RMV mit. Die Verantwortlichen hätten von einer hohe Kundenzufriedenheit berichtet.

Der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) will 158 Fahrzeuge für sein On-Demand-Angebot beschaffen. 35 Fahrzeuge seien derzeit im Einsatz, erklärte Verkehrsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) auf eine Kleine Anfrage der FDP-Fraktion in Wiesbaden. Weitere 56 Fahrzeuge seien bereits bestellt und kämen in den nächsten Monaten zum Einsatz. Die verbleibenden 67 Fahrzeuge sollen noch in diesem Jahr beschafft werden, um das Angebot weiter auszubauen, teilte der Minister mit Verweis auf Angaben des RMV mit. Die Verantwortlichen hätten von einer hohe Kundenzufriedenheit berichtet.

Bei dem On-Demand-Shuttle handelt es sich um flexible Verkehrsangebote wie Kleinbusse, die digital per App oder telefonisch buchbar sind. Sie kommen «on demand», also «auf Anforderung». Das Land Hessen ist neben 15 Landkreisen und 11 Städten Gesellschafter des Rhein-Main-Verkehrsverbunds.