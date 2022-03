Hamburg will Angebot an Mobilitätsstationen weiter ausbauen

Bis 2024 soll es in Hamburg noch einfacher werden, vom ÖPNV auf Carsharing-Angebote oder Leihfahrräder- und Roller umzusteigen. Bis dahin soll die Zahl der sogenannten hvv switch-Punkte in den Quartieren und an Haltestellen von jetzt 88 um 134 Standorte auf 222 erhöht werden. Dies teilte die SPD-Fraktion in der Bürgerschaft am Sonntag mit Verweis auf eine schriftliche Kleine Anfrage des SPD-Abgeordneten Ole Thorben Buschhüter mit.

Bei den hvv switch-Punkten handelt es sich um Mobilitätsstationen im öffentlichen Raum, die Angebote geteilter Mobilität wie Carsharing, Leihfahrräder und -roller sowohl dezentral in den Quartieren als auch an Haltestellen des ÖPNV bündeln. Diese Umsteigepunkte sollen einen Beitrag dazu leisten, dass ein eigenes Auto verzichtbar wird.

Nach Ansicht Buschhüters ist hvv switch ein großer Erfolg für die neue Mobilität in Hamburg. Die Evaluation des Angebots zeige deutlich, dass dieses sehr gut angenommen werde - und zwar umso besser, je näher der hvv switch-Punkt an der eigenen Wohnung oder am Arbeitsplatz liege. «Daher ist es nur folgerichtig, dass wir in Bürgerschaft und Senat weiter massiv am Ausbau arbeiten.»

Seit dem Start im Jahr 2013 wurden durch die Hamburger Hochbahn bislang 88 hvv switch-Punkte in Hamburg geschaffen. Der Ausbau ist Bestandteil des Modellprojekts «Auf dem Weg zum Hamburg-Takt».