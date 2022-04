Keine Staus am Ostersonntag in Bayern

Verkehr Keine Staus am Ostersonntag in Bayern

Der Ostersonntag hat sich laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) überwiegend sonnig gezeigt. Der große Ausflugsverkehr am Feiertag blieb jedoch aus, wie Sprecher der Polizei am Sonntag sagten. Von «österlicher Ruhe» sprach auch der ADAC und hatte keine Staus in Bayern zu vermelden.

«In den Ausflugsregionen sind vereinzelt mehr Autos auf den Straßen unterwegs», sagte eine Sprecherin des ADAC. So herrsche nur auf der Bundesstraße 318 in Richtung Tegernsee dichter Verkehr. «Selbst dort dauert es aber nur vier Minuten länger.»

Auch die Polizei sprach von einem ruhigen Ostersonntag in den Ausflugsregionen. Lediglich der Parkplatz am Eibsee sei wegen hohen Besucheraufkommens seit 11.00 Uhr gesperrt, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd.

Neben Sonnenschein sagte der DWD für Ostern starke bis stürmische Böen in Schwaben voraus. In der Nacht kann es bayernweit leichten Frost geben. Auch der Ostermontag wird demnach überwiegend sonnig. Während für nachmittags von Oberfranken bis nach Niederbayern bewölkter Himmel vorausgesagt wird, scheint im Westen den ganzen Tag die Sonne.