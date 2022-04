Die Deutsche Bahn sperrt an diesem Wochenende die Strecke zwischen Halle-Hauptbahnhof und Angersdorf. Grund für die Sperrung sind Bauarbeiten zwischen Rosengarten und Angersdorf, wie die Bahn mitteilte. Die Strecke, über die sonst der Reiseverkehr nach Kassel, die S-Bahn nach Nietleben sowie der Güterverkehr rollen, wird von Freitagabend 19.00 Uhr bis zum Betriebsbeginn am Montagmorgen gesperrt.

Die Deutsche Bahn sperrt an diesem Wochenende die Strecke zwischen Halle-Hauptbahnhof und Angersdorf. Grund für die Sperrung sind Bauarbeiten zwischen Rosengarten und Angersdorf, wie die Bahn mitteilte. Die Strecke, über die sonst der Reiseverkehr nach Kassel, die S-Bahn nach Nietleben sowie der Güterverkehr rollen, wird von Freitagabend 19.00 Uhr bis zum Betriebsbeginn am Montagmorgen gesperrt.

Die Züge der Linien RE8 und RE9 fahren den Angaben zufolge jeweils bis und ab Röblingen am See und bedienen dabei zusätzlich den Halt in Erdeborn. In Röblingen besteht dann jeweils Anschluss an einen Express-Schienenersatzverkehr sowie einen weiteren Ersatzverkehr mit allen Zwischenhalten zwischen Röblingen und Halle-Hauptbahnhof.

Reisende können den Bahnangaben nach den gesperrten Streckenabschnitt zudem mit Bus und Tram umfahren. Sie seien berechtigt, mit ihrem Ticket die Leistungen der Verkehrsunternehmen im Mitteldeutschen Verkehrsverbund auf dem kürzesten Weg zur nächsten bedienten S-Bahn-Station zu nutzen.