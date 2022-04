Die Reederei FRS Elbfähre Glückstadt Wischhafen will den Verkehr über die Elbe zwischen Schleswig-Holstein und Niedersachsen komplett auf Elektro-Fähren umstellen und die Fahrzeit etwa halbieren. Die Kapazität soll vervielfacht werden. Dies geht aus einem Konzept hervor, das das Unternehmen am Mittwoch in Glückstadt (Kreis Steinburg) vorgestellt hat. Umsetzbar sei es aber nur, wenn der geplante Elbtunnel im Zuge der Autobahn 20 nicht oder nicht in absehbarer Zeit gebaut wird, sagte Geschäftsführerin Birte Dettmers der Deutschen Presse-Agentur.