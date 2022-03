Bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Mariendorf ist ein Mopedfahrer verletzt worden. Der Mann sei auf dem Mariendorfer Damm mit einem rechts neben ihm fahrenden Auto zusammengestoßen, teilte die Polizei mit. Demnach zog sich der 31-Jährige bei dem Unfall am Freitagnachmittag schwere Verletzungen an den Beinen zu und wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der 81 Jahre alte Autofahrer blieb unverletzt. Nach den Angaben eines Polizeisprechers vom Samstag war der genaue Unfallhergang zunächst unklar.

