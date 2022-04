Das in Hessen seit 2017 verfügbare Schülerticket verhindert nach Ministeriumsangaben nachweislich Autoverkehr vor den Schulen, die sogenannten Elterntaxis. Laut einer Studie würden 18 Prozent der Schülerinnen und Schüler mit Schülerticket seltener mit dem Auto zum Unterricht gebracht oder von dort abgeholt, teilte das hessische Wirtschafts- und Verkehrsministerium am Dienstag in Wiesbaden mit.