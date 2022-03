Bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Spandau ist ein Mann schwer verletzt worden. Das Motorrad des 29-Jährigen war am Freitagabend in einer Engstelle der einspurigen Kleinen Eiswerderstraße mit einem entgegenkommenden Auto zusammengestoßen, wie die Polizei mitteilte. Der Mann wurde demnach zu Boden geschleudert und erlitt dabei schwere Verletzungen am ganzen Körper. Rettungskräfte brachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der 34 Jahre alte Autofahrer blieb unverletzt. Nach den Angaben eines Polizeisprechers vom Samstag ist der genaue Unfallhergang noch unklar.

