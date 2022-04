Ein Wintereinbruch in Südhessen hat in der Nacht zum Samstag laut Polizei teils erhebliche Verkehrsbehinderungen im Odenwald verursacht. Verletzt wurde nach bislang vorliegenden Erkenntnissen niemand. Die Polizei erreichten nach eigenen Angaben zahlreiche Meldungen wegen Problemen mit Schnee, Glätte, umgefallenen Bäume und blockierten Straßen mit liegengebliebenen Autos.

Ein Wintereinbruch in Südhessen hat in der Nacht zum Samstag laut Polizei teils erhebliche Verkehrsbehinderungen im Odenwald verursacht. Verletzt wurde nach bislang vorliegenden Erkenntnissen niemand. Die Polizei erreichten nach eigenen Angaben zahlreiche Meldungen wegen Problemen mit Schnee, Glätte, umgefallenen Bäume und blockierten Straßen mit liegengebliebenen Autos.

Viele Straßen in den höheren Lagen des Odenwaldes waren laut Polizei unpassierbar, weil Bäume unter der Schneelast umstürzten. Im Erbacher Tal bei Heppenheim (Kreis Bergstraße) wurden drei Bewohner eines Hauses wegen mehrerer auf das Dach gestürzter Äste in Sicherheit gebracht. Für einen Linienbus musste der Streudienst im Modautal (Kreis Darmstadt-Dieburg) zwischen Brandau und Lützelbach die Strecke an einer Steigung wieder befahrbar machen.

In den Bereichen Oberzent (Landkreis Odenwald) und Hirschhorn am Neckar (Kreis Bergstraße) fiel teilweise der Strom aus. Wegen einer Hochwasserwelle des Neckars mussten dort am Ufer geparkte Fahrzeuge entfernt werden.