Am Mittwoch werden die Anschlussstellen Eutin und Scharbeutz der Autobahn 1 in Fahrtrichtung Hamburg zeitweilig gesperrt. Grund seien Baumfällarbeiten an den Anschlussstellen, teilte die Autobahn GmbH des Bundes mit. Den Angaben zufolge wird die Anschlussstelle Eutin ab etwa 9.00 Uhr bis etwa 12.00 Uhr und die Anschlussstelle Scharbeutz zwischen 12.00 Uhr und 15.30 Uhr gesperrt. Autofahrer werden gebeten, in dieser Zeit die ausgeschilderten Umleitungsstrecken zu nutzen.

Am Mittwoch werden die Anschlussstellen Eutin und Scharbeutz der Autobahn 1 in Fahrtrichtung Hamburg zeitweilig gesperrt. Grund seien Baumfällarbeiten an den Anschlussstellen, teilte die Autobahn GmbH des Bundes mit. Den Angaben zufolge wird die Anschlussstelle Eutin ab etwa 9.00 Uhr bis etwa 12.00 Uhr und die Anschlussstelle Scharbeutz zwischen 12.00 Uhr und 15.30 Uhr gesperrt. Autofahrer werden gebeten, in dieser Zeit die ausgeschilderten Umleitungsstrecken zu nutzen.