Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B54 sind am Montagnachmittag zwei Menschen tödlich verletzt worden. Wie die Polizei am Abend mitteilte, stieß der Wagen einer 68 Jahre alten Frau zwischen Steinfurt-Borghorst und Nordwalde aus noch ungeklärter Ursache mit einem Lkw zusammen. Die 68-jährige Frau und ihr 35 Jahre alter Beifahrer starben noch an der Unfallstelle. Der 53-jährige Lkw-Fahrer kam leicht verletzt in ein Krankenhaus. Die B54 wurde für rund vier Stunden gesperrt. Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen.

