Verkehrskontrolle in Leipzig endet mit Wohnungsdurchsuchung

Die Polizei hat am Montag in Leipzig einen 66 Jahre alten Mann erwischt, der mit gefälschtem Führerschein und unter Drogeneinfluss unterwegs war. Weil es Hinweise gab, dass der Mann mit Betäubungsmitteln handeln könnte, ordnete die Staatsanwaltschaft eine Wohnungsdurchsuchung an, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Dort fanden die Beamten Drogen «in nicht geringer Menge» und eine Schreckschusswaffe mit Munition. Der 66-Jährige muss sich nun wegen diverser Delikte verantworten - darunter wegen Urkundenfälschung und Fahrens ohne Führerschein.

Die Polizei hat am Montag in Leipzig einen 66 Jahre alten Mann erwischt, der mit gefälschtem Führerschein und unter Drogeneinfluss unterwegs war. Weil es Hinweise gab, dass der Mann mit Betäubungsmitteln handeln könnte, ordnete die Staatsanwaltschaft eine Wohnungsdurchsuchung an, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Dort fanden die Beamten Drogen «in nicht geringer Menge» und eine Schreckschusswaffe mit Munition. Der 66-Jährige muss sich nun wegen diverser Delikte verantworten - darunter wegen Urkundenfälschung und Fahrens ohne Führerschein.