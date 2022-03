Die Polizei hat in Georgenthal (Landkreis Gotha) einen Lastwagenfahrer angehalten, der mit mehr als 2 Promille unterwegs gewesen ist. Der Sattelzug fiel einer Streife am Samstagabend wegen seiner Fahrweise auf. Wie die Beamten am Sonntag mitteilten, stoppten sie den Mann im Ortsteil Petriroda. Der 51-jährige Fahrer soll bei der Kontrolle nach Polizeiangaben fast aus dem Führerhaus gefallen sein. Eine Atemalkoholkontrolle ergab 2,65 Promille - der Mann musste seinen Laster anschließend stehen lassen.

