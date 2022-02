Verkehrskontrollen: Polizei unterbindet Rechtsrock-Konzert

An der Tür von einem Streifenwagen steht der Schriftzug «Polizei». Foto: David Inderlied/dpa/Illustration

Ein als Geburtstagsfeier getarntes Rockkonzert der rechtsextremen Szene ist am Samstag in der Nähe der Gemeinde Bad Klein noch vor Beginn durch die Polizei unterbunden worden. Bei Verkehrskontrollen im Landkreis Nordwestmecklenburg hatte sich zuvor der Verdacht erhärtet, dass Personen nicht zu einem Geburtstag sondern zu einem Rechtsrock-Konzert anreisten, teilte die Polizei mit. An der Veranstaltung wollten demnach rund 110 Personen aus verschiedenen Bundesländern sowie mehrere Bands der rechten Szene teilnehmen. Zuvor habe es bereits Hinweise auf das geplante Konzert gegeben.

Ein als Geburtstagsfeier getarntes Rockkonzert der rechtsextremen Szene ist am Samstag in der Nähe der Gemeinde Bad Klein noch vor Beginn durch die Polizei unterbunden worden. Bei Verkehrskontrollen im Landkreis Nordwestmecklenburg hatte sich zuvor der Verdacht erhärtet, dass Personen nicht zu einem Geburtstag sondern zu einem Rechtsrock-Konzert anreisten, teilte die Polizei mit. An der Veranstaltung wollten demnach rund 110 Personen aus verschiedenen Bundesländern sowie mehrere Bands der rechten Szene teilnehmen. Zuvor habe es bereits Hinweise auf das geplante Konzert gegeben.

Bei den Kontrollen im Umkreis der Gemeinde Bad Klein wurden Anreisenden in ihren Autos angehalten sowie deren Personalien aufgenommen. Rund 40 Einsatzkräfte stellten dabei verschiedene Musikinstrumente sowie ein Reizgassprühgerät sicher. Nachdem sich der Verdacht bestätigt hatte, wurden weitere Anreisende anschließend abgewiesen und Platzverweise ausgesprochen.

Etwa 50 Personen der rechtsextremen Szene versuchten daraufhin, in eine Halle in Bützow auszuweichen, wie die Polizei mitteilte. Nachdem die Beamten angekündigt hatten, dort die Einhaltung der Corona-Verordnung zu überprüfen, löste sich die Gruppe jedoch auf.