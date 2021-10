Verkehrssenatorin Günther kündigt Rückzug aus Senat an

Berlins Verkehrssenatorin Regine Günther (Grüne) will in der kommenden Legislaturperiode keine Senatorin mehr sein. Sie stehe als solche für die nächste Landesregierung nicht mehr zur Verfügung, kündigte sie am Donnerstagmorgen über den Kurznachrichtendienst Twitter an. «Eine persönliche Entscheidung - ausschlaggebend sind familiäre Gründe», teilte Günther dort weiter mit. «Es war mir eine große Freude und Ehre, dieses Amt ausüben zu dürfen.» Ob und in welcher Form sie weiter politisch aktiv bleibt, blieb zunächst offen. Günther war seit Dezember 2016 Verkehrssenatorin. Der Grünen-Fraktion im Abgeordnetenhaus gehört sie nicht an.

Berlins Verkehrssenatorin Regine Günther (Grüne) will in der kommenden Legislaturperiode keine Senatorin mehr sein. Sie stehe als solche für die nächste Landesregierung nicht mehr zur Verfügung, kündigte sie am Donnerstagmorgen über den Kurznachrichtendienst Twitter an. «Eine persönliche Entscheidung - ausschlaggebend sind familiäre Gründe», teilte Günther dort weiter mit. «Es war mir eine große Freude und Ehre, dieses Amt ausüben zu dürfen.» Ob und in welcher Form sie weiter politisch aktiv bleibt, blieb zunächst offen. Günther war seit Dezember 2016 Verkehrssenatorin. Der Grünen-Fraktion im Abgeordnetenhaus gehört sie nicht an.