Ein Autounfall auf der A7 in Hildesheim hat am Ostermontag für eine Sperrung der Autobahn in Richtung Süden gesorgt. Ersten Erkenntnissen nach habe ein 84 Jahre alter Autofahrer eine Baustellenabsperrung auf dem linken Fahrstreifen übersehen, sagte ein Sprecher der Autobahnpolizei. Dort prallte das Auto mit hoher Geschwindigkeit in die Absperrung. Beim Versuch, wieder auf die Fahrbahn zu gelangen, krachte der Fahrer mit seinem Wagen in ein dort fahrendes Auto. Die Beifahrerin des zweiten Autos wurde dabei schwer verletzt. Die beiden Fahrer wurden leicht verletzt.

Für die Dauer der Aufräumarbeiten wurde die A7 zwischen den Abfahrten Hildesheim-Drispenstedt und Hildesheim in Richtung Süden gesperrt. Der Verkehr wurde durch das Stadtgebiet umgeleitet.