Ein Verkehrsunfall mit mindestens zwei Verletzten in Kaiserslautern stellt die Polizei vor Fragen. Bei dem Unfall in der Nacht zum Donnerstag stießen zwei Autos frontal zusammen, wie ein Sprecher am Morgen sagte. Am Unfallort trafen die Einsatzkräfte demnach auf zwei junge Männer im Alter von 17 und 20 Jahren, die beide leicht verletzt waren.

Der 20-Jährige soll demnach der Fahrer des einen Wagens gewesen sein, gab aber an, sich an den Unfall nicht erinnern zu können. Der 17-Jährige wiederum bestritt, das andere Auto gefahren zu haben. Beide sollen einander beschuldigt haben, auf die Gegenfahrbahn geraten zu sein und damit den Unfall verursacht zu haben.

Die Polizei geht davon aus, dass in dem Wagen des 17-Jährigen weitere Personen saßen, die sich vom Unfallort entfernt hatten. Auch sei davon auszugehen, dass die Autos mit hoher Geschwindigkeit aufeinander geprallt sind, sagte der Sprecher. Der Sachschaden belaufe sich auf etwa 20.000 bis 30.000 Euro. Die Ermittlungen dauerten an.