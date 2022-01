Verletzte bei Kellerbrand in Teterow: Wohnungen unbewohnbar

Nach einem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus in Teterow (Landkreis Rostock) ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der Brandstiftung. Wie ein Polizeisprecher am Montag sagte, brach das Feuer am Sonntagabend im Keller eines Treppenaufganges aus. Wegen des dichten Rauchs mussten alle 29 anwesenden Bewohner aus dem mehrgeschossigen Plattenbau fliehen. Fünf Frauen und Männer wurden wegen leichter Rauchvergiftungen von Rettungskräften behandelt, mussten aber nicht in eine Klinik.

Die Wohnungen im gesamten Treppenaufgang seien vorerst unbewohnbar, die Mieter kamen in Notunterkünften oder bei Bekannten unter. Die Ermittler haben bisher keine Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung. Der Schaden wird zunächst auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. Ein Sachverständiger soll den Brandort noch genauer untersuchen.