Verletzter bei Brand im Vogtlandkreis

Bei einem Brand in Plauen (Vogtlandkreis) ist ein Mann verletzt worden. Der 65-Jährige wurde am Donnerstagnachmittag ins Krankenhaus gebracht. Eine im Treppenhaus seines Hauses abgestellte Matratze war aus bisher ungeklärter Ursache in Brand geraten, wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte. Bei dem Feuer im Ortsteil Haselbrunn entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro. Die Polizei ermittelt wegen schwerer Brandstiftung.

