Verletzter Mann nach Kneipenbesuch: Zeugen gesucht

Nachdem in Königsee (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt) ein schwer verletzter Mann nahe dem Marktplatz gefunden worden ist, sucht die Polizei Zeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der Mann in der Nacht zum Samstag gegen 1.45 Uhr eine Kneipe am Markt verlassen. Kurze Zeit später habe ihn ein vorbeikommender Autofahrer regungslos auf der Straße liegend entdeckt, teilte die Polizei mit. Er wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer, der Hilfe gerufen hatte, sowie Zeugen des Vorfalls sollen sich jetzt bei der Polizei melden, wie es in einer Mitteilung vom Montag hieß.

