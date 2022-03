Beim Basketball-Bundesligisten Hamburg Towers hält das Verletzungspech an. Wie die Hanseaten am Samstag mitteilten, wird Zach Brown dem Verein vorerst nicht zur Verfügung stehen. Der 32 Jahre alte Forward erlitt im Training eine Fraktur im linken Fuß und fällt dadurch mehrere Wochen aus. Der vor allem als beinharter Verteidiger bekannte Amerikaner trat zuletzt auch als starker Scorer in Erscheinung. So überzeugte er mit 14 Punkten Liga-Sieg gegen Oldenburg und mit 13 Zählern beim EuroCup-Erfolg über Wroclaw.

